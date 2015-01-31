В Совфеде предложили проиндексировать пенсии новой категории граждан

Инициативу поддержал замглавы бюджетного комитета СФ.

В Совете Федерации предложили проиндексировать пенсии новой категории граждан. Предложение внесено на изучение представителями верхней палаты парламента заместителем руководителя палаты молодых избирателей при СФ Ильей Ножечкиным. Инициативу поддержал заместитель главы бюджетного комитета СФ Сергей Рябухин.

В "Парламентской газете" отмечается, что отчисления в фонд социального страхования фактически переводят пенсионеров (старших по домам) в работающих пенсионеров, которым не положена индексация пенсий.

Куратор инициативы в палате регионов Сергей Рябухин заявил о необходимости проведения по данному вопросу круглого стола, который позволит оформить идею в новый законопроект. Российский сенатор объяснил, что сейчас отдельные управляющие компании выплачивают старшим по домам "зарплаты в конвертах", что является нарушением российского законодательства.

Мы хотим легализовать такие выплаты, чтобы все было законно. Но нужно, чтобы с этой суммы не взимались платежи в социальные фонды. Сергей Рябухин, замглавы бюджетного комитета СФ

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Фото: Piter.tv