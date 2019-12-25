В Петербурге ещё одну пенсионерку вовлекли в мошенническую схему

Пенсионерка сообщила, что даже не подозревала, что оказывает содействие преступникам.

Полиция Тосненского района расследует мошенническую схему с вовлечением пенсионерки. Подробности сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 19 июня обратилась 79-летняя жительница деревни Ушаки. Она рассказали, что в период с 17 по 18 июня ей на мобильный телефон позвонили неизвестные и под предлогом декларирования денежных средств убедили передать курьеру 360 тысяч рублей. Обманутая пенсионерка рассказала полицейским, что не сразу заподозрила обман, так как в качестве курьера к ней приезжала женщина преклонного возраста.

По данному факту полицейским следствием было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Полицейские установили личность женщины-курьера, забиравшей денежные средства у заявительницы. Ею оказалась 79-летняя жительница Петербурга. Пенсионерка также сообщила, что даже не подозревала, что оказывает содействие преступникам.

Полиция устанавливает размер ущерба и точное количество жертв, лишившихся своих накоплений после встречи с пенсионеркой. Устанавливаются обстоятельства, в результате которых женщина была вовлечена в противоправную деятельность.

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Фото: Piter.tv