Экс-глава Генштаба РФ рассказал о возможностях ПВО в Крыму

Юрий Балуевский рассказал о комплексах, охраняющих южные территории России.

Экс-глава Генерального штаба России рассказал о возможностях ПВО в Крыму. Об этом генерал Юрий Балуевский сообщил представителям Совета Федерации в рамках круглого стола. Специалист уверен, что региональные силы армейской группировки способны отследить, а также при необходимости пресечь полеты противников, включая бомбардировщики B-52 ВВС США. Эксперт напомнил, что данные боевые борта участвовали в военных учениях на территории Украины около российских границ.

Сегодня, вчера и завтра возможности войск, сил, находящихся в Крыму позволяют анализировать, отслеживать и осуществлять предварительные действия по контролю, наблюдению и предупреждению, а если необходимо - и пресечению этих действий. Юрий Балуевский, генерал России

Эксперт уверен, что для РФ Крым является пунктом для контроля за надводной, подводной и воздушной обстановки в регионе. Страна способна контролировать доступ иностранных судов к Черному и Азовскому морям. Военные получают кратчайший морской путь в стратегически важный для государства регион - Средиземноморье. Балуевский уточнил, что Крым является особенным плацдармом для защиты южных границ.

Россия назвала обеспечивающую "целостность страны" защиту Крыма.

Видео: YouTube / Совет Федерации