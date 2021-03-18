Андрей Картаполов напомнил о новом вооружении РФ в регионе.

Россия назвала обеспечивающую "целостность страны" защиту Крыма. Об этом на круглом столе в Совете Федерации сообщил заместитель главы Минобороны России Андрей Картаполов. Чиновник уточнил, что группировка войск в регионе имеет самое современное оружие, которое не оставит противнику ни одного шанса.

Группировка войск на Крымском полуострове не оставляет ни единого шанса любому потенциальному противнику, который посягнет на территориальную целостность нашей страны. Андрей Картаполов, замминистра обороны РФ

Эксперт напомнил, что к последним поступлениям крымских войск относятся шесть дизель-электрических подводных лодок. Они вооружены ракетными комплексами "Калибр". На данный момент эти субмарины уже совершили несколько запусков оружия вблизи сирийских берегов. Боеголовки ликвидировали инфраструктурные объекты террористов на Ближнем Востоке.

В Минобороны России рассказали о событиях 2014 года в Крыму.

Видео: YouTube / Совет Федерации