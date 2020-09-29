Андрей Картаполов рассказал, что РФ не перестанет обеспечивать безопасность Белоруссии.

Минобороны РФ пообещало защищать интересы Белоруссии в любых условиях и обстоятельствах. Об этом в рамках пленарного заседания VII Форума регионов Белоруссии и России заявил заместитель министра оборонного ведомства Андрей Картаполов.

ВС России, верные союзническим обязательствам, выполнят все поставленные задачи по защите интересов наших народов и обеспечения безопасности Союзного государства в любых условиях...Идет работа по совершенствованию системы совместной подготовки наших ВС на 2021 и последующие годы Андрей Картаполов, замглавы Минобороны России

Чиновник отметил, что лидеры двух стран (РФ и Белоруссии) заявили о продолжении сотрудничества в военной сфере. Минобороны государств намерены выполнить большую часть запланированных на 2020 год совместных мероприятий. Недавно завершились учения "Славянское братство-2020", а в ноябре - состоятся учения "Нерушимое братство".

Минобороны: НАТО пытается разрушить военный союз России и Белоруссии.

Видео: Youtube/Совет Федерации