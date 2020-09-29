Минобороны: НАТО пытается разрушить военный союз России и Белоруссии

Андрей Картаполов считает, что оборонное сотрудничество между Москвой и Минском как никогда актуально.

В Минобороны России заявили о том, что НАТО пытается разрушить военный союз России и Белоруссии. Об этом во время выступления в рамках пленарного заседания VII Форума регионов Белоруссии и России рассказал генерал-полковник Андрей Картаполов. Руководитель главного военно-политического управления Вооруженных сил России уверен, что задачей североатлантического альянса в сфере наращивания боевого потенциала является демонтаж сотрудничества между Москвой и Минском.

НАТО продолжает наращивать боевой потенциал и активность в Европе. Развертывание военной инфраструктуры НАТО усиленными темпами ведется в Прибалтике. Главная цель расширения военной активности - демонтаж военного союза Белоруссии и России Андрей Картаполов, генерал-полковник

Военный уверен, что сейчас оборонное взаимодействие двух стран как никогда актуально в условиях осложнившейся военно-политической обстановки.

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Видео: Youtube/Совет Федерации