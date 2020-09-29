Матвиенко: народы РФ и Белоруссии не позволят начать "процесс дистанцирования"

Сенатор выступила на пленарном заседании VII Форума регионов Белоруссии и России.

Российский сенатор Валентина Матвиенко заявила о том, что народы РФ и Белоруссии не позволят начать "процесс дистанцирования" друг от друга. С соответствующей речью спикер Совета Федерации выступила на пленарном заседании VII Форума регионов Белоруссии и России.

Союз наших государств, сотрудничество наших стран, дружба наших народов опираются на прочную основу. Она надежно противостоит любым попыткам ее расшатать. Я уверена, что наши народы этого не позволят Валентина Матвиенко, сенатор

Сенатор заметила, что сейчас между Минском и Москвой существуют определенные проблемы в экономическом сотрудничестве, однако их можно преодолеть. По словам Матвиенко, позиция РФ остается неизменной. Она заключается в дальнейшем углублении сотрудничества с Минском, совершенствовании механизмов и принципов равноправия. Позиция основана на взаимной выгоде и уважении интересов друг друга.

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Видео: YouTube / Совет Федерации

