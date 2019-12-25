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В Минобороны России рассказали о событиях 2014 года в Крыму
Сегодня, 11:13
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lesjasap

В Минобороны России рассказали о событиях 2014 года в Крыму

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Военные раскрыли информацию о стремлении крымчан быть защищенными ЧФ РФ.

В Минобороны России рассказали о событиях 2014 года в Крыму. Информацией с представителями Совета Федерации в рамках круглого стола "Историческое значение возвращения Крыма в родную гавань" сообщил глава ВПУ Вооруженных сил  России Андрей Картаполов. Военнослужащих уверен, что жители полуострова в Черноморском флоте видели единственную защиту от расправ киевских националистов.

18 февраля 2014 года, командующий ЧФ докладывал Шойгу: "Личный состав чувствует моральную поддержку подавляющего большинства населения региона, которое видит в Черноморском флоте единственную силу, способную оградить его от расправы, готовящейся украинскими националистами в Крыму".

Андрей Картаполов

Эксперт напомнил, что в то время в регионе существовали предпосылки к локальному майдану, а также гражданской войне. Эти "всполохи" дошли до территории полуострова вместе с телами погибших солдат из спецподразделения "Тигр", которые скончались от рук снайперов 22 февраля.

Посол Украины назвал возвращение Крыма моральным долгом Германии.

Фото: Pixabay.com

Теги: андрей картаполов, крым, майдан, черноморский флот
Категории: События на Украине, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Тема дня,

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