Посол Украины назвал возвращение Крыма моральным долгом Германии

Он заявил, что руководство ФРГ должно приложить все возможные политические, дипломатические и экономические усилия для того, чтобы Крым вернулся в состав Украины.

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник назвал возвращение Крыма моральным долгом Германии. Заявление он сделал в статье для издания Berliner Zeitung.

По мнению дипломата, Германия обязана вернуть Крым в состав Украины в качестве долга за оккупацию во время Великой Отечественной войны. Мельник заявил, что на совести Берлина лежит смерть миллионов украинцев — во время боев за Крым и последующие этнические чистки на полуострове.

Моральный долг Федеративной Республики исходит из исторической ответственности Германии перед Украиной за нацистскую тиранию. Андрей Мельник, посол Украины в Германии

Он заявил, что руководство ФРГ должно приложить все возможные политические, дипломатические и экономические усилия для того, чтобы Крым вернулся в состав Украины.

Ранее Украина сорвала очередное заседание Контактной группы по Донбассу.

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