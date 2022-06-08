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Матвиенко рассказала об изменениях в бюджете на 2025 год
Сегодня, 15:34
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Матвиенко рассказала об изменениях в бюджете на 2025 год

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Она подчеркнула, что в России "спокойная, стабильная ситуация"..

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала об изменениях в бюджете на 2025 год. Об этом она сообщила по итогам рассмотрения закона о корректировке параметров федерального бюджета.

По словам спикера Совфеда, изменения в федеральный бюджет не снижают макроэкономические и макрофинансовые показатели. Матвиенко подчеркнула, что в России "спокойная, стабильная ситуация". Отметим, что одобренный сенаторами закон предусматривает увеличение расходов на 829 млрд рублей. Он подготовлен на основе уточненного прогноза социально-экономического развития РФ на текущий год.

Ранее Матвиенко предложила распространить земские программы на спорт и почту.

Фото: Совет Федерации

Теги: бюджет, валентина матвиенко, президент россии, совет федерации
Категории: Лента новостей, Новости России,

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