Она подчеркнула, что в России "спокойная, стабильная ситуация"..

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала об изменениях в бюджете на 2025 год. Об этом она сообщила по итогам рассмотрения закона о корректировке параметров федерального бюджета.

По словам спикера Совфеда, изменения в федеральный бюджет не снижают макроэкономические и макрофинансовые показатели. Матвиенко подчеркнула, что в России "спокойная, стабильная ситуация". Отметим, что одобренный сенаторами закон предусматривает увеличение расходов на 829 млрд рублей. Он подготовлен на основе уточненного прогноза социально-экономического развития РФ на текущий год.

Ранее Матвиенко предложила распространить земские программы на спорт и почту.

Фото: Совет Федерации