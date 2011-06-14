Работники выборгской прокуратуры поговорили с пенсионерами о кибермошенничестве

Сотрудники Выборгской городской прокуратуры провели информационную встречу в ЛОГБУ "Выборгский КЦСОН" с пожилыми гражданами и социальными работниками, оказывающими помощь на дому лицам из уязвимых социальных групп.
Мероприятие было направлено на предотвращение мошенничества с использованием цифровых технологий. Как подчеркивают представители прокуратуры, пожилые люди остаются наиболее подверженной киберпреступлениям категорией населения.
В ходе беседы участникам рассказали о распространённых способах обмана — звонках от псевдопредставителей банков, фиктивных уведомлениях от операторов мобильной связи, предложениях по якобы начисленным пособиям и других схемах. Приводились примеры реальных инцидентов, а также напоминалось о необходимости сохранять бдительность, не передавать конфиденциальные сведения, консультироваться с родственниками и при подозрении обращаться в правоохранительные органы.
В завершение встречи присутствующим вручили информационные буклеты, которые также разместили на стендах учреждения.
Ранее россиян предупредили о втором дыхании мошеннической схемы с блокировкой Apple.
Фото: пресс-службы прокуратуры ЛО
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