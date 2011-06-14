Работники выборгской прокуратуры поговорили с пенсионерами о кибермошенничестве

Представители прокуратуры встретились с подопечными центра соцобслуживания, чтобы предупредить о новых формах телефонного и онлайн-мошенничества.

Сотрудники Выборгской городской прокуратуры провели информационную встречу в ЛОГБУ "Выборгский КЦСОН" с пожилыми гражданами и социальными работниками, оказывающими помощь на дому лицам из уязвимых социальных групп.

Мероприятие было направлено на предотвращение мошенничества с использованием цифровых технологий. Как подчеркивают представители прокуратуры, пожилые люди остаются наиболее подверженной киберпреступлениям категорией населения.

В ходе беседы участникам рассказали о распространённых способах обмана — звонках от псевдопредставителей банков, фиктивных уведомлениях от операторов мобильной связи, предложениях по якобы начисленным пособиям и других схемах. Приводились примеры реальных инцидентов, а также напоминалось о необходимости сохранять бдительность, не передавать конфиденциальные сведения, консультироваться с родственниками и при подозрении обращаться в правоохранительные органы.

В завершение встречи присутствующим вручили информационные буклеты, которые также разместили на стендах учреждения.

Ранее россиян предупредили о втором дыхании мошеннической схемы с блокировкой Apple.

Фото: пресс-службы прокуратуры ЛО