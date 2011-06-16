Россиян предупредили о втором дыхании мошеннической схемы с блокировкой Apple

Мошенники угрожают жертвам заблокировать гаджет или удалить с него все данные.

Российские правоохранительные органы предупредили, что граждане страны могут стать жертвой старых мошеннических схем, связанных с блокировкой устройств Apple через незаконный доступ к учетной записи iCloud. В управлении по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий МВД России уточнили, что второе дыхание получила распространенная в прошлом преступная схема, когда владельцев Apple-устройств заставляют войти в чужой аккаунт iCloud на своем гаджете. Получив доступ к личным сведениям, злоумышленники активируют функцию "Найти iPhone" и блокируют устройство пострадавшего. Затем аферисты требуют от обманутого человека деньги, угрожая жертве навсегда заблокировать гаджет или удалить с него все данные.

В полиции рекомендовали при попытке блокировки отключить интернет на устройстве включать авиарежим, выключать сеть Wi-Fi или мобильные данные. Такие шаги помогут пользователю предотвратить удалённое управление со стороны мошенников. Жертвам аферистов также следует обращаться в полицию с доказательствами переписки и денежных переводов, а также связаться непосредственного с поддержкой компании Apple через официальный сайт iforgot.apple.com для восстановления их учетной записи. Для этого от человека потребуется предоставить данные банковской карты, устройство с серийным номером и документы на само устройство. Процесс восстановления может затянуться на несколько дней или даже недель.

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Фото: pxhere.com