Соцдоплату к пенсии с 2022 года будут устанавливать без заявления

Социальную доплату к пенсии будут устанавливать без заявления. Об этом говорится в официальном сообщении от Минтруда России. Чиновники уточнили, что соцдоплата будет устанавливаться проактивно с 1 января 2022 года.
С 1 января 2022 года социальная доплата к пенсии будет устанавливаться в беззаявительном порядке со дня назначения пенсии. Соответствующий проект приказа, которым будет утвержден порядок обмена информацией между территориальными органами ПФР и уполномоченными органами регионов, подготовлен Минтрудом.
пресс-служба Минтруда РФ
Проект правительственного приказа также разъясняет последовательность действий территориальных управлений Пенсионного фонда России во время обмена информацией с уполномоченными органами исполнительной власти в регионах страны.
Названы обязательные доплаты к пенсии в 2021 году.
Фото: Piter.tv
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