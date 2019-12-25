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Соцдоплату к пенсии с 2022 года будут устанавливать без заявления
Сегодня, 12:33
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lesjasap

Соцдоплату к пенсии с 2022 года будут устанавливать без заявления

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В Минтруда Рассказали о том, как пенсионеры будут получат соцдоплату с 2022 года.

Социальную доплату к пенсии будут устанавливать без заявления. Об этом говорится в официальном сообщении от Минтруда России. Чиновники уточнили, что соцдоплата будет устанавливаться проактивно с 1 января 2022 года.

С 1 января 2022 года социальная доплата к пенсии будет устанавливаться в беззаявительном порядке со дня назначения пенсии. Соответствующий проект приказа, которым будет утвержден порядок обмена информацией между территориальными органами ПФР и уполномоченными органами регионов, подготовлен Минтрудом.

пресс-служба Минтруда РФ

Проект правительственного приказа также разъясняет последовательность действий территориальных управлений Пенсионного фонда России во время обмена информацией  с уполномоченными органами исполнительной власти в регионах страны.

Названы обязательные доплаты к пенсии в 2021 году.

Фото: Piter.tv

Теги: пенсия, социальная доплата
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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