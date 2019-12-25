Названы обязательные доплаты к пенсии в 2021 году

Юристы рассказали о том, каких доплат следует ждать пенсионерам.

Названы обязательные доплаты и надбавки к пенсии в 2021 году. Об этом рассказал в интервью агентству "Прайм" генеральный директор юридической фирмы "Достигация" Артем Баранов. Специалист объяснил, что пожилым людям не стоит ждать выплат сверх положенного в текущем году, как это было в прошлом году из-за распространения коронавируса.

Социальные пенсии будут проиндексированы на 3,4 процента с первого апреля. Для неработающих пенсионеров в том случае, если пенсия не дотягивает до прожиточного минимума, предусмотрена доплаты. Они варьируются от региона проживания. Также правительство запланировало допвыплаты определенным категориям населения. Они будут начиляться автоматически по информации от Пенсионного фонда России.

Лицам старше 80 лет, инвалидам 1 группы, гражданам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные родственники, а также жителям Крайнего Севера положена надбавка в двойном размере фиксированной выплаты. Артем Баранов, юрист

Сохраняются все льготы, которыми государство обеспечивает пенсионеров.

В Петербурге из частных пансионатов "Опека" переселяют пожилых людей.

Фото: Piter.tv