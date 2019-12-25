В Петербурге из частных пансионатов "Опека" переселяют пожилых людей

Раньше негосударственным пансионатам компенсировали все затраты, теперь – лишь в объеме выделяемых средств.

В Петербурге 300 пенсионеров вынуждены переехать из сети частных пансионатов "Опека" из-за изменения принципа субсидирования этих учреждений. Об этом сообщили в Комитете по социальной политике.

На данный момент решение о переезде принял 231 пенсионер, 21 человек уже переехал, еще 80 определились с учреждением. Остальные изучают информацию о стационарных пансионатах социального обслуживания.

Город оказывает максимальную помощь в переселении пожилых людей из "Опеки" в другие стационары. Так, Комитет по соцполитике курирует 15 таких учреждений. В их числе дома-интернаты для ветеранов войны и труда, престарелых и инвалидов, а также психоневрологические интернаты. Кроме того, родственники пожилых постояльцев могут определить их в негосударственные учреждения.

В аппарате уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Шишлова объяснили, что раньше частным пансионатам, которые включены в реестр социальных услуг, компенсировали все затраты, теперь – лишь в объеме выделяемых средств.

Так, "Опека" получала три тысячи рублей на одного постояльца в день. Сейчас эта сумма сократилась до одной тысячи. Около половины постояльцев проживали в пансионатах по государственным программам и платили 75% пенсии. При нынешней схеме учреждение не может оказывать услуги постояльцам-льготникам. Некоторые семьи не имеют возможности полностью оплачивать проживание пожилых родственников в пансионате.

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