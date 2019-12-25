Следователи Петербурга помогают 98-летней блокаднице, пострадавшей от рук сиделки

14 марта пожилую женщину снова госпитализировали.

Во вторник, 16 марта, сотрудники Культурного центра и главка СКР по Петербургу навестили 98-летнюю блокадницу Евгению Ипполитову, пострадавшую от рук сиделки. Пожилой петербурженки привезли цветы и подарки, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

СК направил в комитет по социальной политике письмо с просьбой подарить Евгении Ипполитовой путевку в санаторий. Следствие по ужасному происшествию продолжается. 49-летнюю обвиняемую сиделку, с которой был заключен договор в конце февраля этого года, заключили под стражу. По предварительным данным, женщина пришла на работу пьяная и жестоко избила женщину. На крики прибежали соседи.

Напомним, пару дней назад блокадницу снова госпитализировали. "Добродомик" собирает средства для блокадницы, чтобы обеспечить женщину бытовыми вещами и сделать ремонт в квартире.

Фото: spb.sledcom.ru