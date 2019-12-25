Избитую сиделкой 98-летнюю блокадницу вновь экстренно госпитализировали

Накануне пожилой женщине вновь стало плохо.

Блокадницу, которую избила сиделка, вновь госпитализировали. 13 марта ее поместили в сердечную реанимацию, сообщили на странице благотворительной организации "Добродомик" в "ВКонтакте".

Все таки выписывать 98-летнюю бабушку через неделю после таких побоев - было крайне рано. Сейчас бабушка в стабильном состоянии, под присмотром врачей в хорошей больнице. говорится в сообщении.

Волонтеры фонда привезли Евгении Алексеевне лекарства, гигиенические принадлежности и воду. Ранее был открыт сбор средств для помощи женщине.

Напомним, в избиении блокадницы обвиняют 49-летнюю сиделку. Заявление в полицию поступило 1 марта. Врачи обнаружили у пенсионерки черепно-мозговую травму, сдавление головного мозга и ушибы. Красносельский районный суд заключил обвиняемую под стражу до 1 мая.

Фото: vk.com/dobrodomik