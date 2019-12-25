Минтруд России назвал критерии для допвыплат двум категориям пенсионеров

Уточняются параметры допвыплат для летчиков и шахтеров.

Минтруд России назвал критерии для дополнительных выплат двум категориям пенсионеров. В интервью "Российской газете" чиновники объяснили, что особенности формирования допвыплат коснутся пенсий для летчиков и шахтеров. Размер выплаты будет зависеть от индекса роста среднемесячной зарплаты в стране за год. За прошлый год этот показатель утвержден Минтрудом на уровне 1, 06, как как рост начисленной оплаты труда составил 106 процентов.

Проект постановления носит технический характер, направленный на ежегодное нормативное закрепление актуального значения среднемесячной заработной платы для использования в расчете доплаты к пенсиям летчиков гражданской авиации и работников угольной промышленности. пресс-служба Минтруда РФ

Известно, что при расчете доплаты летчикам и шахтерам будут также учтены и другие показатели, Например, суммы дополнительных взносов работодателей, которые они уплачивают за своих сотрудников в течение года.

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Фото: Piter.tv