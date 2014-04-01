Пенсионеру пришлось голодать после оскорблений в соцсетях в адрес директора управляющей компании в Петербурге

В итоге должником оказался не пенсионер, а директор управляющей компании.

Пенсионер из Петербурга остался без денег после судебного разбирательства с директором управляющей компании. Мужчина оскорблял своего оппонента в социальных сетях, после чего директор решил отстоять свои честь и достоинство в суде. Из-за ошибки судебных приставов у пенсионера оставалось по 80 рублей на покупку продуктов. Об этом рассказала пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Шишлова.

67-летний Владимир заподозрил директора управляющей компании своего дома в нечестности и решил поделиться своим мнением с соседями в социальной сети. Мужчина называл директора УК "невоспитанным быдлом" и обвинял в "подлоге". В итоге второй участник конфликта подал иск о защите чести и достоинства. Лингвистическая экспертиза показала, что негативная информация, порочащая истца, в высказываниях Владимира есть.

Суд частично удовлетворил требования директора. Ответчика попросили опубликовать в социальной сети опровержение, а также оплатить компенсацию морального вреда. Сумма оказалась в 10 раз меньше, чем требовал обидчик. Также на Владимира возложили бремя расходов по оплате государственной пошлины и нотариальных услуг.

Пенсионер не стал дожидаться принудительного взыскания и частями перечислил положенную сумму. Однако исполнительное производство судебный пристав возбудил лишь в феврале 2020-го года и перечисленная сумма Владимиру не засчиталась. Более того, ему урезали пенсию из-за "долга", который он на самом деле погасил. Вместо положенных 15 тыс. он на протяжении 4 месяцев получал лишь половину. После затрат на коммунальные услуги, лекарства и санитарно-гигиенические средства у пожилого человека оставалось на продукты только 80 рублей.

В ситуацию вмешался Уполномоченный по правам человека. Владимиру должны вернуть ту сумму, которую удерживали в качестве несуществующего долга. Теперь должником оказался директор УК. Он должен вернуть лишние средства, иначе их будут взыскивать в судебном порядке.

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