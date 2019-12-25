В Петербурге ветераны получат выплаты к 80-летию прорыва блокады Ленинграда

Прорыв блокады Ленинграда был осуществлен 18 января 1943 года.

Ветераны, инвалиды и участники Великой Отечественной войны получат единовременные выплаты в 10 тысяч рублей к 80-летию прорыва блокады Ленинграда. Проект постановления находится на антикоррупционной экспертизе.

Прорыв блокады Ленинграда был осуществлен 18 января 1943 года. Также по 10 тысяч рублей получат награждённые орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период войны, работники тыла, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, и те, кто проживал или родился в Ленинграде в период блокады.

По 5 тысяч рублей положено вдовам и вдовцам военнослужащих, погибших во время ВОВ, войны с Финляндией или войны с Японией, а также гражданам, родившимся до 3 сентября 1945 года.

Ранее суд признал блокаду Ленинграда геноцидом. Позднее в Санкт-Петербургский городской суд поступила апелляционная жалоба от гражданина Идрисова. Он просит отменить решение суда.

Фото: Piter.tv