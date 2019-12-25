Петербуржец решил в суде оспорить признание блокады Ленинграда геноцидом

По данным суда, сам заявитель не являлся лицом, привлеченным к участию в деле.

В Санкт-Петербургский городской суд поступила апелляционная жалоба от гражданина Идрисова. Он просит отменить решение суда о признании блокады Ленинграда геноцидом советского народа. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

По данным суда, сам заявитель не являлся лицом, привлеченным к участию в деле. По его мнению, установление факта геноцида возможно только в рамках уголовного судопроизводства. Поэтому он просит отменить решение суда. Жалоба зарегистрирована и передана судье.

Динар Идрисов известен в Петербурге как правозащитник и юрист.

Фото: Piter.tv