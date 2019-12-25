Решение было принято на изучении архивных документов, включая секретные, а также - на показаниях свидетелей-блокадников и группы историков-экспертов.

Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду Ленинграда геноцидом. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Решение было оглашено 20 октября 2022 года, сам судебные процесс длился более месяца.

В ходе заседания городской прокуратурой было выдвинуто требования признать блокаду Ленинграда в период с 08.09.1941 по 27.01.1944 военным преступлением и геноцидом населения Советского Союза. В качестве обвиняемых указывались оккупационные власти и войска Германии, а также союзников Третьего Рейха. К ним отнесены военные из Бельгии, Италии, Испании, Латвии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Финляндии, Франции и Чехии

Судом было проведено 7 судебных заседаний, допрошено 12 специалистов и 4 свидетеля. Изучены материалы с грифом "Совершенно секретно", а также видеоматериалы, фото, экспертизы, исторические документы.

Суд требования заявителя удовлетворил. В ходе многочисленных заседаний были зафиксированы важные цифры, о многих из которых историки и политики ранее спорили. Так, установлено, что количество погибших в блокаду составило не менее 1 093 842 человек, причиненный ущерб составил 35.309 трлн рублей.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга