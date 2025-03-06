Опубликовано видео задержания петербуржца, который распространял детское порно

В ходе обыска, проведенного по адресу проживания подозреваемого, оперативники обнаружили и изъяли 2 жестких диска, 4 карты памяти, 2 планшета и 3 мобильных телефона, содержащих информацию, имеющую доказательственное значение.

МВД по Петербургу и Ленинградской области опубликовало видео задержания подозреваемого в распространении детской порнографии. Мужчина является жителем Фрунзенского района.

Правоохранителями задержан 52-летний мужчина. Установлено, что в июле 2023 года задержанный, войдя в аккаунты социальных сетей под вымышленным именем и используя в целях конспирации VPN-сервис, отправил в личные сообщения нескольким лицам порнографические материалы с участием несовершеннолетних. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних).

В ходе обыска, проведенного по адресу проживания подозреваемого, оперативники обнаружили и изъяли 2 жестких диска, 4 карты памяти, 2 планшета и 3 мобильных телефона, содержащих информацию, имеющую доказательственное значение.

Также появилось видео задержания петербуржца, который вел интимную переписку с 12-летней девочкой.

Видео: пресс-служба МВД по Петербургу и Ленинградской области