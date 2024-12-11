  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Ярослава Гашека задержали 52-летнего мужчину, которого подозревают в распространении детской порнографии
Сегодня, 10:13
40
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Ярослава Гашека задержали 52-летнего мужчину, которого подозревают в распространении детской порнографии

0 0

Мужчину подозревают в том, что он, используя программы анонимизации интернет-трафика, под псевдонимом распространял порнографические материалы с участием несовершеннолетних.

Во Фрунзенском районе Петербурга задержали подозреваемого в торговле детской порнографией. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Утром 5 марта полицейские задержали 52-летнего безработного жителя в его квартире на улице Ярослава Гашека. Мужчину подозревают в том, что он, используя программы анонимизации интернет-трафика, под псевдонимом распространял порнографические материалы с участием несовершеннолетних путем отправки личных сообщений в соцсетях.

При обыске у него изъяли два жестких диска, 4 карты памяти, два планшета и три мобильных телефона, на которых хранятся фото- и видеоматериалы порнографического характера с участием несовершеннолетних.

Ещё один 43-летний петербуржец подозревается в развращении более 50 детей в интернете.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, порнография, ярослава гашека
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии