На Ярослава Гашека задержали 52-летнего мужчину, которого подозревают в распространении детской порнографии

Мужчину подозревают в том, что он, используя программы анонимизации интернет-трафика, под псевдонимом распространял порнографические материалы с участием несовершеннолетних.

Во Фрунзенском районе Петербурга задержали подозреваемого в торговле детской порнографией. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Утром 5 марта полицейские задержали 52-летнего безработного жителя в его квартире на улице Ярослава Гашека. Мужчину подозревают в том, что он, используя программы анонимизации интернет-трафика, под псевдонимом распространял порнографические материалы с участием несовершеннолетних путем отправки личных сообщений в соцсетях.

При обыске у него изъяли два жестких диска, 4 карты памяти, два планшета и три мобильных телефона, на которых хранятся фото- и видеоматериалы порнографического характера с участием несовершеннолетних.

Ещё один 43-летний петербуржец подозревается в развращении более 50 детей в интернете.

Фото: Piter.tv