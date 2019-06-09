В сети появилось видео вечеринки, где студент СПбПУ случайно выстрелил себе в голову

На кадрах видно, как сын владельца жилья вместе с приятелем достает из сейфа пистолет и в шутку целится в гостя, а потом в себя.

В распоряжении 78.ru оказалось видео вечеринки в одной из квартир дома № 1/1 на улице Есенина, на которой несчастный случай привёл к гибели студента второго курса Политеха.

На кадрах видно, как сын владельца жилья вместе с приятелем достает из сейфа пистолет и в шутку целится в гостя, а потом в себя. После этого знакомый погибшего вставил в пистолет обойму, что наверняка видео и сын владельца квартиры. Следующий выстрел оказался смертельным – пистолет был заряжен.

Трагедия произошла в ночь на 9-емарта. Соседи вызвали полицию, так как в квартире было очень шумно. По прибытии сотрудники правоохранительных органов нашли тело 19-летнего юноши. И квартира, и пистолет принадлежат 45-летнему отцу погибшего. Разрешение на оружие истекло в 2018 году, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Видео: 78.ru