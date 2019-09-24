Студент Политеха случайно застрелился на вечеринке с друзьями

В ночь на 9 марта в Выборгском районе Петербурга разыгралась нешуточная драма. Один из студентов политехнического университета Петра Великого выстрелил себе в голову из травмата, думая, что пистолет не заряжен. Об этом стало известно Piter.TV.
Инцидент произошел в разгар студенческой вечеринки в квартире на улице Есенина. По словам друзей, молодой человек открыл сейф с кодовым замком и достал оттуда отцовское оружие – травматический пистолет Grand Power. Далее он объявил, что пистолет не заряжен и в шутку приставил дуло к голове, нажав на курок. Прогремел выстрел.
Прибывшие на место происшествия правоохранители нашли тело 19-летнего юноши с огнестрельным ранением головы. Известно, что погибший проживал в квартире, принадлежащей отцу, 45-летнему предпринимателю. Сам он в России не проживает с 2014 года. Лицензия на ношение оружия у мужчины закончилась в декабре прошлого года.
Ведется расследование. По факту случившегося проводится проверка.
Ранее мы писали, что подозреваемого в убийстве подростка нашли и задержали в Пушкине.
Фото: Piter.TV
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Как можно быть таким имбицилом!!!
Видимо не проходил курсы по безопасному обращению с оружием.
Отца отдать под суд