Прохожий получил пулю в Кировском районе за то, что не стал пить с незнакомцем

Мужчина пристал к прохожему во время прогулки с собакой.

Пьяный прохожий выстрелил в незнакомца за то, что тот оказался с ним выпивать. О ситуации рассказали в пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

В первом часу ночи 14 июня росгвардейцы задержали гражданина, который ранил 52-летнего прохожего из травматического пистолета. Инцидент произошел на улице Подводника Кузьмина. Хулиган выгуливал собаку и хотел найти себе собутыльника. Один из проходивших мимо мужчин от подобной роли отказался. Тогда задержанный выстрелил ему из пистолета в грудь.

Предполагаемым злоумышленником оказался 42-летний гражданин. У него изъяли травматический пистолет МР-80. Потерпевший обратился в травмпункт.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в мужчину выстрелили из травмата на проспекте Королева.

Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО