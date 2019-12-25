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В мужчину выстрелили из травмата на проспекте Королева
Сегодня, 9:16
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В мужчину выстрелили из травмата на проспекте Королева

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Пистолет "Оса" записан на отца одного из хулиганов.

Мужчину ранили в результате конфликта на проспекте Королева. Трех злоумышленников вскоре задержали по соседству, узнал Piter.tv.

Накануне, 13 июня, четверо петербуржцев повздорили у дома №46/3. Конфликт привел к стрельбе. 36-летнего потерпевшего госпитализировали в больницу с ранением груди, он же и обратился в полицию. 

Полицейские задержали трех мужчин в возрасте от 27 до 46 лет, которые проживают поблизости. У одного из них обнаружили кобуру с травматическим пистолетом "Оса". Задержанный сказал, что на самом деле стрелял не он, а его старший товарищ. 

На предполагаемых хулиганов оформили протоколы об административном правонарушении, однако также может быть возбуждено уголовное дело.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что полиция задержала участников конфликта в коммуналке на 6-й Красноармейской.  

Фото: Piter.tv

Теги: ранение, стрельба, травматическое оружие
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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