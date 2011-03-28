Полиция задержала участников конфликта в коммуналке на 6-й Красноармейской

Один из мужчин получил травматическое ранение груди и был госпитализирован в больницу.

Полиция задержала участников конфликта в коммунальной квартире в Адмиралтейском районе. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию днём 8 июня поступило сообщение об инциденте в коммунальной квартире дома 6 по улице 6-я Красноармейская. Было установлено, что в одной из снимаемых комнат четверо мужчин распивали спиртные напитки. Проживающая в соседней комнате девушка сделала замечание из-за громкого шума, из-за чего возникла конфликтная ситуация. Девушка вызвала двоих своих знакомых, которые нанесли побои шумным соседям, применили слезоточивый газ, а также травматический пистолет. После этого девушка со знакомыми скрылась с места происшествия.

Один из мужчин получил травматическое ранение груди и был госпитализирован в больницу. Медицинская помощь также потребовалась троим его собутыльникам, которые после оказания помощи в удовлетворительном состоянии были отпущены домой.

Подозреваемые 35 и 36 лет были задержаны, возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.

Ранее полиция возбудила уголовное дело по факту угрозы убийством 12-летнему петербуржцу.

Видео: МВД