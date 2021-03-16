Полиция возбудила уголовное дело по факту угрозы убийством 12-летнему петербуржцу

Подростку угрожал 42-летний мужчина.

В Петербурге полиция возбудила уголовное дело по факту угрозы убийством 12-летнему подростку. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

В полицию Фрунзенского района вечером 6 июня обратилась 46-летняя женщина. Она сообщила, что 42-летний мужчина, проживающий в доме 7 корпус 1 по проспекту Славы, в ходе конфликта угрожал убийством её 12-летнему сыну.

Данный гражданин был задержан и доставлен в полицию для разбирательства. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ (угроза убийством).

Ранее стало известно, что мигрант избил 25-летнюю петербурженку и попытался изнасиловать в кустах.

Фото: Piter.tv