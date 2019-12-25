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У кафе на Ленсовета задержали мужчину за стрельбу в воздух
Сегодня, 22:28
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У кафе на Ленсовета задержали мужчину за стрельбу в воздух

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У него изъяли травматический пистолет. 

Полицейские задержали 27-летнего мужчину, который был неоднократно судим. Его подозревают в стрельбу у кафе в Московском районе. Об этом рассказали 14 октября в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В минувшую среду в полицию обратился 28-летний студент и рассказал, что около десяти часов вечера возле кафе, расположенного в доме 103 по улице Ленсовета, произошел инцидент. Он ссорился с подозреваемым, который позже дважды выстрелил в воздух из пистолета. 

Полицейские завели уголовное дело по статье "Хулиганство". Накануне днем сотрудники полиции задержали подозреваемого. У него изъяли травматический пистолет. 

Фото: Piter.tv
 

 

Теги: кафе, стрельба, травматический пистолет
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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