В Ломоносовском районе отец и сын избили мужчину и выстрелили ему в лицо из аэрозольного пистолета

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вечером в воскресенье, 3 декабря, в экстренные служб поступило сообщение, что в ходе драки у дома по улице 1-й Квартал в селе Русско–Высоцкое мужчине выстрелили в глаз из аэрозольного пистолета. Об этом стало известно Piter.TV

Установлено, что около 23:25, во время конфликта, возникшего на почве неприязненных отношений, 55-летний мужчина со своим 23-летним сыном стали избивать 24-летнего жителя Воронежской области. Оба агрессора находились в нетрезвом состоянии. В ходе дальнейшего конфликта старший представитель семейства выстрелил в лицо оппоненту из принадлежащего ему аэрозольного газового пистолета, после чего все участники драки были задержаны прибывшими нарядами полиции.

Пострадавший после осмотра и оказания медицинской помощи прибывшей бригадой скорой помощи, в удовлетворительном состоянии был отпущен. Отец и сын в сопровождении наряда полиции, бригадой скорой помощи доставлены в больницу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что в Петергофе в квартире с лающей собакой нашли два трупа.

Фото: Piter.TV