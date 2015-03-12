В Петергофе в квартире с лающей собакой нашли два трупа

В полицию обратились соседи, которые рассказали, что собака давно лает в квартире, а также работает постоянно телевизор.

В Петродворцовом районе Петербурга жители одного из домов обратились в МЧС, так как соседи давно не выходили из квартиры. На месте экстренные службы нашли два трупа. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию поздним вечером 28 ноября обратился житель Петергофа. Он рассказал, что в доме по улице Халтурина соседи длительное время не выходят из квартиры, окна открыты, дверь закрыта, в квартире лает собака и работает телевизор.

После вскрытия двери сотрудниками МЧС на месте происшествия обнаружены трупы 55-летней женщины и 50-летнего мужчины без внешних признаков насильственной смерти.

Трупы направлены в морг, для установления причины смерти. Из квартиры изъяты бутылки.

Ранее труп женщины в валенках нашли в Гатчинском районе Ленобласти.

Фото: Piter.tv