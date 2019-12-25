Труп женщины в валенках нашли в Гатчинском районе Ленобласти

На вид погибшей примерно 60 лет.

Вечером в воскресенье, 26 сентября, в экстренные службы поступило сообщение о том, что в деревне Сяськелево Гатчинского района Ленобласти на улице у подъезда одного из домов лежит женщина и не подаёт признаков жизни. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывший на место происшествия наряд подтвердил информацию. На вид погибшей примерно 60 лет, у неё русые волосы. Одета в чёрную куртку, чёрно-белое длинное платье, валенки с галошами. При себе имела сумочку серого цвета.

Труп осмотрен, направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге на Коллонтай пенсионерка упала с балкона после ссоры с мужем.

Фото: Piter.TV