Драка из-за украденной бутылки виски в супермаркете на Парашютной попала на видео

Молодые люди агрессивно отреагировали на замечание.

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти опубликовала видео с нападения на охранников в гипермаркете на Парашютной улице.

Как ранее рассказал Piter.TV, ночью 8-го сентября двое молодых людей попытались вынести виски из магазина, не заплатив. Их остановил охранник, после чего завязалась драка. 19-летний подозреваемый хотел использовать газовый пистолет, но его скрутил охранник. Хулигана передали полиции. Утром того же дня полицейские нашли второго подозреваемого. Соучастнику 18 лет. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Разбой".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что полиция нашла безбилетников, которые полезли в драку с кондуктором автобуса.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО