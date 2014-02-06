Двое молодых людей не захотели платить за виски в магазине и напали на охранника

Один из них пытался использовать газовый пистолет.

Двое неизвестных напали на охранников гипермаркета "Лента" на Парашютной улице. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Инцидент произошел ночью 8-го сентября. Как установили полицейские, 19-летний житель Республики Башкортостан вместе с неустановленным мужчиной вошли в гипермаркет и пытались унести с собой виски, не оплатив товар. Двух молодых людей остановил охранник. В момент задержания один из злоумышленников попытался воспользоваться газовым пистолетом, но охранник смог выбить предмет из рук. Соучастник скрылся с места.

Хулигана передали полиции, а сотруднику охраны потребовалась помощь медиков.

Позже полицейские установили личность второго подозреваемого. Им оказался 18-летний петербуржец. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что по факту обнаружения трупа в подвале на Лиговском возбудили уголовное дело.

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