В подвале на Лиговском проспекте обнаружили труп в строительном мешке

Останки предположительно принадлежат женщине.

В Петербурге возбудили уголовное дело после обнаружения трупа неизвестного человека в подвале дома на Лиговском проспекте. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Скелетированные останки лежали в строительном мешке. Предположительно они принадлежат женщине, возраст которой определить невозможно.

Труп направили в морг для установления причин смерти. Уголовное дело расследуется по статье "Убийство".

Ранее в Петербурге задержали подозреваемого в двойном убийстве.

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