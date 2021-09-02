Полиция нашла безбилетников, которые полезли в драку с кондуктором автобуса

Напоследок один из них решил выстрелить из газового пистолета.

На троих безбилетников составили административные протоколы за мелкое хулиганство. Молодые люди не хотели оплачивать проезд в автобусе и вели себя крайне агрессивно. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

В полицию обратилась 50-летняя кондуктор. Она рассказала о конфликте с четырьмя молодыми людьми 28-го августа, когда она была на рейсе. Юноши не хотели платить за проезд. На сторону кондуктора встали пассажиры, после чего молодые люди вышли из автобуса, но решили сразу же сесть на него обратно. Кондуктор встала в проход и не пускала хулиганов. Один из них выстрелил в салон автобуса из газового пистолета, а затем четверка скрылась.

Полиция задержала в качестве подозреваемых трех людей в возрасте от 17 до 20 лет. По словам самого младшего, именно он выстрелил в салон автобуса, но позже выкинул газовый пистолет. Четвертый дебошир разыскивается.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти