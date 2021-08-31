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Драка в кафе на Косыгина попала на видео

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Из медпункта троих мужчин доставили в отделение полиции.

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти опубликовала видео с драки в кафе на проспекте Косыгина. Она произошла вечером 30-го августа.

Как ранее сообщил Piter.TV, участниками драки стали три гражданина одной из стран ближнего зарубежья. Мужчины начали ссориться после совместного распития алкоголя. В ход пошли ножи и вилки Другие посетители пытались разнять разбушевавшихся граждан, и в итоге вызвали полицию.

Участникам драки потребовалась помощь медиков. Затем в удовлетворительном состоянии их доставили в отделение полиции. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что после массовой драки на Красносельском шоссе 14 иностранцев хотят выдворить из России. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Теги: драка, кафе, мигранты
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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