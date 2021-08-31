Драка в кафе на Косыгина попала на видео

Из медпункта троих мужчин доставили в отделение полиции.

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти опубликовала видео с драки в кафе на проспекте Косыгина. Она произошла вечером 30-го августа.

Как ранее сообщил Piter.TV, участниками драки стали три гражданина одной из стран ближнего зарубежья. Мужчины начали ссориться после совместного распития алкоголя. В ход пошли ножи и вилки Другие посетители пытались разнять разбушевавшихся граждан, и в итоге вызвали полицию.

Участникам драки потребовалась помощь медиков. Затем в удовлетворительном состоянии их доставили в отделение полиции.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что после массовой драки на Красносельском шоссе 14 иностранцев хотят выдворить из России.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти