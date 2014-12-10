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После массовой драки на Красносельском шоссе 14 иностранцев хотят выдворить из России

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В результате конфликта 22-летний мужчина получил ножевое ранение.

Полиция Петербурга будут ходатайствовать о выдворении 14 иностранных граждан, которых задержали после массовой драки на Красносельском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Мужчины находились в России с нарушением миграционного законодательства. С учетом того, что они принимали участие в массовой драки, их хотят выдворить. До решения суда нарушители будут находиться в центре для содержания иностранных граждан. 

Напомним, конфликт произошел вечером 22-го августа у дома 54/6 по Красносельскому шоссе. По словам очевидцев, в нем участвовали 25 человек. Один человек получил ножевое ранение, после чего его доставили в больницу. Подозреваемыми оказались молодые граждане в возрасте от 19 до 25 лет. Все трое заключены под стражу. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

Теги: выдворение, массовая драка, миграционное законодательство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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