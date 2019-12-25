Массовая драка на Красносельском шоссе с участием мигрантов привела к задержаниям и уголовным делам

Один из участников конфликта был госпитализирован в тяжелом состоянии.

После массовой драки на Красносельском шоссе были задержаны три гражданина Узбекистана и один гражданин РФ. Всего в полицию доставили более 20 человек. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Конфликт произошел вечером 22-го августа у дома №54/6. В результате драки один человек 1999-го года рождения был госпитализирован в тяжелом состоянии.

В полиции 6 человек оштрафовали на 500 рублей, 8 человек отпустили под обязательство.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Хулиганство".

Фото: Piter.TV