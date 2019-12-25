Мигранты устроили драку с ножами и вилками в кафе на Косыгина

В больницу попали трое граждан Узбекистана.

Полиция Петербурга решает вопрос о возбуждении уголовного дела после драки в кафе на проспекте Косыгина. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Потасовку устроили мигранты в кафе "Бег" вечером 30 августа. В качестве оружия в ход шли ножи и вилки.

Участников драки, трех граждан Узбекистана 29, 30 и 38 лет задержали, а затем доставили в НИИ Скорой Помощи. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Петербурге мигрант ударил знакомого ножом в ягодицы.

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