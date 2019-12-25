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В Петербурге мигрант ударил знакомого ножом в ягодицы
Сегодня, 14:39
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге мигрант ударил знакомого ножом в ягодицы

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Пострадавшему потребовалась помощь медиков.

В Петербурге задержали гражданина Таджикистана, который в драке ударил другого мигранта ножом в ягодицы. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел возле кафе "Корона" на Октябрьской набережной. Пострадавшему потребовалась помощь медиков. Ему был причинен легкий вред здоровью.

Следствие продолжается. В ходе проверки пытаются установить остальных участников драки.

Ранее мы писали, что массовая драка на Красносельском шоссе с участием мигрантов привела к задержаниям и уголовным делам.

Фото: Piter.TV

Теги: драка, ножевое ранение
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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