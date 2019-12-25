В Петербурге мигрант ударил знакомого ножом в ягодицы

В Петербурге задержали гражданина Таджикистана, который в драке ударил другого мигранта ножом в ягодицы. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел возле кафе "Корона" на Октябрьской набережной. Пострадавшему потребовалась помощь медиков. Ему был причинен легкий вред здоровью.
Следствие продолжается. В ходе проверки пытаются установить остальных участников драки.
Ранее мы писали, что массовая драка на Красносельском шоссе с участием мигрантов привела к задержаниям и уголовным делам.
Фото: Piter.TV
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