В Петербурге мигрант ударил знакомого ножом в ягодицы

Пострадавшему потребовалась помощь медиков.

В Петербурге задержали гражданина Таджикистана, который в драке ударил другого мигранта ножом в ягодицы. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел возле кафе "Корона" на Октябрьской набережной. Пострадавшему потребовалась помощь медиков. Ему был причинен легкий вред здоровью.

Следствие продолжается. В ходе проверки пытаются установить остальных участников драки.

Ранее мы писали, что массовая драка на Красносельском шоссе с участием мигрантов привела к задержаниям и уголовным делам.

Фото: Piter.TV