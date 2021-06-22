Видео: в Выборге наградили лучших медицинских работников

Медикам были вручены благодарности и почетные грамоты, также им множество раз сказали "спасибо" за тяжелый, но столь необходимый труд.

В большом зале совета депутатов 18 июня состоялась торжественная церемония награждения медицинских работников Выборгского района. День медицинского работника празднуют в третье воскресенье июня. В 2021 году дата выпала на 20 июня. В мероприятии приняли участие руководители и сотрудники учреждений здравоохранения, депутаты ЗакСа Ленобласти, представители районного совета депутатов и местной администрации.

Медикам были вручены благодарности и почетные грамоты, также им множество раз сказали "спасибо" за тяжелый, но столь необходимый труд.

Нет таких слов, которые действительно могли бы выразить нашу признательность вам. Действительно, медик, это та профессия, которая напрямую связана с самым дорогим, что есть у человека – это жизнь. Дмитрий Никулин, глава МО "Выборгский район"

Слова благодарности в адрес медиков также выразил исполняющий обязанности главы администрации МО "Выборгский район" Валерий Савинов.

Сегодня медицинский работник – это профессия №1 во всем мире. Мы понимаем, как вы профессионально на Выборгской территории подходите к своим обязанностям. Вы – лучшие. Валерий Савинов, исполняющий обязанности главы администрации МО "Выборгский район"

Главный врач Выборгской межрайонной больницы Михаил Гуткин также поблагодарил медицинских работников за их труд.

Недавно руководитель АПК Выборгского района Надежда Литвиненко ушла на заслуженный отдых.

Видео: МГ "Наш город"