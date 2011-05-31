Руководитель АПК Выборгского района Надежда Литвиненко ушла на заслуженный отдых

Надежда Литвиненко проработала в сфере сельского хозяйства почти 40 лет, считая свою профессию делом всей жизни.

В районной администрации 16 июня коллеги проводили на заслуженный отдых руководителя агропромышленного комплекса Выборгского района Надежду Литвиненко. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин и врио главы районной администрации Валерий Савинов поблагодарили Надежду Литвиненко за многолетний, нелегкий и благородный труд.

Надежда Литвиненко проработала в сфере сельского хозяйства почти 40 лет, считая свою профессию делом всей жизни.

В работе я всегда опиралась на свой коллектив, и он меня ни разу не подвел. Самое главное для нашей команды – быть в тесном сотрудничестве с людьми, работающими на земле, поддерживать их и во всем помогать. Надежда Литвиненко

Во многом благодаря высокопрофессиональному подходу Надежды Литвиненко к решению разноплановых задач сельскохозяйственными предприятиями района достигнуты значительные успехи по производству молока, яиц, мяса скота и птицы, а также товарной рыбы, что позволяет по сей день занимать выборгским аграриям лидирующие позиции в Ленобласти.

За свою многолетнюю плодотворную работу в сельскохозяйственной отрасли Надежда Алексеевна награждена почетной грамотой главы администрации МО "Выборгский район", медалью и грамотой ЦК Профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ, почетной грамотой и почетным дипломом комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленобласти, почетной грамотой Министерства сельского хозяйства РФ.

Руководство Выборгского района выражает надежду на возможное сотрудничество с Надеждой Литвиненко и в дальнейшем, поскольку ее богатый опыт и наставничество бесценны для молодого поколения аграриев.

В этом месяце сельхозпредприятие Выборгского района "Смена" отметило 60-летний юбилей.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО