Сельхозпредприятие Выборгского района "Смена" отметило 60-летний юбилей

Надежда Литвиненко передала от районной администрации директору ООО "СП "Смена" Сергею Федорову сертификат на 500 тысяч рублей на развитие предприятия.

В субботу, 29 мая, в Доме культуры поселка Красносельского прошло торжественное мероприятие, посвященное 60-летию сельхозпредприятия "Смена". Поздравили коллектив с юбилейной датой депутат ЗакСа Ленобласти Павел Воробьёв, руководитель АПК Выборгского района Надежда Литвиненко, глава администрации Красносельского поселения Михаил Торопов.

Надежда Литвиненко зачитала поздравительный адрес от администрации МО "Выборгский район".

Агропромышленный комплекс традиционно является одним из стратегически важных секторов экономики: на селе живут и трудятся сотни тысяч людей. Благополучие жителей нашего района во многом зависит от эффективной работы, инициативы и предприимчивости работников агропромышленного комплекса, в том числе от ООО "Сельскохозяйственное предприятие Смена". <…>В этот знаменательный день от души поздравляем вас с юбилеем! Надежда Литвиненко, руководитель АПК Выборгского района

Затем Надежда Литвиненко передала от районной администрации директору ООО "СП "Смена" Сергею Федорову сертификат на 500 тысяч рублей на развитие предприятия.

На мероприятии были отмечены лучшие труженики "Смены". Звания "Почетный работник агропромышленного комплекса России" удостоена начальник отдела кадров Галина Смирнова.

Грамотами Министерства сельского хозяйства РФ награждены главный бухгалтер Елена Чванова, специалист по охране труда Алевтина Устюжанина и начальник цеха животноводства по общим вопросам Татьяна Герасенко за многолетний добросовестный труд.

Благодарственными письмами Минсельхоза РФ отмечены лаборант-молочница Ольга Пчельникова и тракторист Андрей Зубарев.

Также наиболее отличившимся работникам "СП "Смена" были вручены грамоты и благодарственные письма от губернатора региона, областного ЗакСа, комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу, районной администрации и администрации Красносельского поселения.

Основное направление деятельности сельхозпредприятия "Смена" - молочное животноводство. С 2013 года предприятие имеет статус племенного завода федерального значения по выращиванию племенного молодняка крупного рогатого скота черно-пестрой породы.

Ранее аграрии Выборгского и Приозерского районов обменялись опытом работы.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО