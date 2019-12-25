Аграрии Выборгского и Приозерского районов обменялись опытом работы

Руководитель АПК Выборгского района Надежда Литвиненко отметила, что подобные встречи эффективны для обмена опытом руководителей сельхозпредприятий. Новая встреча состоится уже осенью.

В пятницу, 21 мая, в Приозерском районе состоялось совместное заседание руководителей сельхозпредприятий Выборгского и Приозерского районов Ленобласти. В рамках совещания участники рассказали о деятельности своих предприятий, обсудили готовность к полевым работам, а также вопросы, связанные с привлечением кадров на село, созданием условий для комфортного проживания жителей. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Председатель совета руководителей агропромышленного комплекса (АПК) Выборгского района Магомед Рамазанов сообщил, что в 2021 году выборгским сельхозтоваропроизводителям выделили 89 млн рублей, в том числе из местного бюджета – 4,3 млн рублей. Благодаря этим средствам были своевременно закуплены к посевной семена и минеральные удобрения, проведен ремонт техники.

Директор племенного завода "Первомайский" Приозерского района, на базе которого проходила встреча, показал работу животноводческого комплекса, в том числе установки по переработке органических отходов в биогаз и электричество.

Такие рабочие встречи эффективны для обмена опытом руководителей сельхозпредприятий. Следующее совещание советов руководителей двух районов пройдет осенью на выборгской земле. Надежда Литвиненко, руководитель АПК Выборгского района

Ранее Выборгский район присоединился ко Всероссийскому дню посадки леса.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО