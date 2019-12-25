На территории Лужайского участкового лесничества на площади более 5,1 га участники высадили 15 300 сеянцев сосны.

Выборгский район присоединился ко Всероссийскому дню посадки леса. В мероприятии приняли участие представители правительства Ленобласти, районной администрации, Северо-Западного лесничества, МЧС России, школьники, студенты и др. Всего – 75 человек. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

На территории Лужайского участкового лесничества на площади более 5,1 га участники высадили 15 300 сеянцев сосны. Мероприятие в этом году приурочено к международной акции "Сад памяти". Данная акция приурочена к 80-летию начала Великой Отечественной войны. В рамках мероприятия планируется высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы войны.

Всероссийский день посадки леса проводится с 2011 года. Выборгский район ежегодно принимает участие в общественно-экологической акции.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО