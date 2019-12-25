Большинство выборгских фермеров специализируются на животноводстве

Участники семинара посетили одно из хозяйств в Селезневском сельском поселении, в котором успешно развиваются птицеводство, животноводство, растениеводство.

Состоялся выездной семинар с главами крестьянских (фермерских) хозяйств Выборгского района "Организация К(Ф)Х смешанного направления". В нем также приняли участие представители отдела аграрной политики районной администрации, Станции по борьбе с болезнями животных и др. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Участники посетили одно из хозяйств в Селезневском сельском поселении, в котором успешно развиваются птицеводство, животноводство, растениеводство.

В рамках встречи руководитель АПК Выборгского района Надежда Литвиненко рассказала, что специализация большинства из 101 зарегистрированного крестьянско-фермерского хозяйства – животноводство. В них содержится около 800 голов крупного рогатого скота, 140 голов свиней, почти тысяча овец и коз, 5 тысяч кроликов, 60 тысяч птиц, 36 лошадей. Успешно работают и крестьянско-фермерские хозяйства растениеводческого направления, которые специализируются на выращивании овощей и картофеля.

Востребована молочная продукция фермерских хозяйств, так как бренд "фермерская" - означает экологически чистая продукция, полезная для человека. Надежда Литвиненко, руководитель АПК Выборгского района

Как сообщила начальник отдела аграрной политики районной администрации Елена Мерзликина, в Выборгском районе наряду с сельхозпредприятиями государственной и муниципальной поддержкой пользуются К(Ф)Х.

В 2020 году из всех уровней бюджета малым формам хозяйствования было выделено 32,5 млн рублей. В ходе семинара участники обсудили эпизоотическую обстановку в Выборгском районе, вопросы по борьбе с борщевиком Сосновского, а также осмотрели фермерское хозяйство, побывав на птичьем и скотном дворах.

Недавно сельхозпредприятие Выборгского района "Смена" отметило 60-летний юбилей.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО