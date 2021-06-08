Ленобласть увеличит производство натуральных сыров

Объем инвестиций в проект составит 152 млн рублей, запланировано создание 60 новых рабочих мест.

Соглашение о строительстве завода по производству твердых, полутвердых и мягких сыров подписали на XXXI международной агропромышленной выставке "Агрорусь". Инвестор планирует построить в Гатчинском районе Ленобласти завод по переработке 600 тонн сырого молока в месяц, с камерой созревания сыров в 300 тонн. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Фото: правительство Ленобласти

Проект предусматривает строительство нового молочного завода площадью 2 тысячи квадратных метров со всей необходимой инфраструктурой, включающей приёмку молока, полный процесс переработки молока, созревание и отгрузку готовой продукции. Объем инвестиций в проект составит 152 млн рублей, запланировано создание 60 новых рабочих мест.

По итогам прошлого года в 47 регионе производство сыров и сырных продуктов составило 1,2 тысячи тонн, рост к 2021 году 33,3%.

Также годовое производство форели в Ленобласти увеличится вдвое.

Фото: pxhere.com